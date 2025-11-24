DAX23.270 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 +0,5%Nas22.800 +2,4%Bitcoin75.471 +0,1%Euro1,1527 +0,1%Öl62,84 +0,5%Gold4.094 +0,7%
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor

24.11.25 17:06 Uhr
Das prognostizieren Experten für die HP-Bilanz.

HP wird am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass HP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,921 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,50 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 3,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,00 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,11 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 55,23 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 53,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

