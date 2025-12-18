Börse New York in Grün: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Marktbericht

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 6.774,76 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,869 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,940 Prozent auf 6.784,61 Punkte an der Kurstafel, nach 6.721,43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.816,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.758,50 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 18.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.617,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der S&P 500 noch bei 6.631,96 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 18.12.2024, mit 5.872,16 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,44 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Micron Technology (+ 10,21 Prozent auf 248,55 USD), Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD), SanDisk (+ 6,11) Prozent auf 219,46 USD), AppLovin (+ 5,67 Prozent auf 694,37 USD) und Under Armour (+ 5,31 Prozent auf 4,36 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil ServiceNow (-80,40 Prozent auf 153,38 USD), Generac (-5,41 Prozent auf 136,99 USD), Diamondback Energy (-4,59 Prozent auf 147,00 USD), CarMax (-4,21 Prozent auf 39,34 USD) und HP (-4,01 Prozent auf 23,45 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 48.735.679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,677 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net