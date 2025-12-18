DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 +0,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin72.975 -0,4%Euro1,1726 -0,1%Öl59,77 -1,5%Gold4.333 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX klettert letztlich über 24.000 Punkte -- Wall Street schließt freundlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle, Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Top News
Optimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar Optimismus - Kryptowährungsbörse sieht Bitcoin 2026 bei 170.000 US-Dollar
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: NVIDIA, Oracle, Amazon, Netflix und Deutz  Hot Stocks heute: Heute im Podcast: NVIDIA, Oracle, Amazon, Netflix und Deutz 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Marktbericht

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

18.12.25 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befand sich am Donnerstagabend im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
590,00 EUR 5,30 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
38,30 EUR 0,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
306,90 EUR 16,90 EUR 5,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
130,86 EUR 3,26 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,21 EUR 0,03 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
141,20 EUR -0,80 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
212,25 EUR 22,87 EUR 12,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
148,92 EUR 3,02 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paychex Inc.
99,28 EUR 1,01 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
50,78 EUR -0,52 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Starbucks Corp.
76,26 EUR 3,65 EUR 5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
135,10 EUR -2,75 EUR -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,67 EUR -0,34 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
192,22 EUR -8,03 EUR -4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.019,4 PKT 371,8 PKT 1,51%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,51 Prozent stärker bei 25.019,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent höher bei 25.031,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.647,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24.921,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.164,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,32 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, den Stand von 24.503,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 24.454,89 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 21.209,31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,28 Prozent zu. Bei 26.182,10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 10,21 Prozent auf 248,55 USD), Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD), Constellation Energy (+ 5,89 Prozent auf 361,05 USD), AppLovin (+ 5,67 Prozent auf 694,37 USD) und Starbucks (+ 4,94 Prozent auf 89,42 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Diamondback Energy (-4,59 Prozent auf 147,00 USD), PayPal (-2,44 Prozent auf 51,09 EUR), Warner Bros Discovery (-2,13 Prozent auf 27,61 USD), Paychex (-2,11 Prozent auf 114,24 USD) und Baker Hughes (-1,81 Prozent auf 44,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.735.679 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,677 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AppLovin

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AppLovin

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen