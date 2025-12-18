Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

Marktbericht

Der NASDAQ 100 befand sich am Donnerstagabend im Aufwind.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,51 Prozent stärker bei 25.019,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent höher bei 25.031,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.647,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24.921,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.164,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,32 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.11.2025, den Stand von 24.503,10 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bei 24.454,89 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 21.209,31 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,28 Prozent zu. Bei 26.182,10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Micron Technology (+ 10,21 Prozent auf 248,55 USD), Lam Research (+ 6,27 Prozent auf 164,70 USD), Constellation Energy (+ 5,89 Prozent auf 361,05 USD), AppLovin (+ 5,67 Prozent auf 694,37 USD) und Starbucks (+ 4,94 Prozent auf 89,42 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Diamondback Energy (-4,59 Prozent auf 147,00 USD), PayPal (-2,44 Prozent auf 51,09 EUR), Warner Bros Discovery (-2,13 Prozent auf 27,61 USD), Paychex (-2,11 Prozent auf 114,24 USD) und Baker Hughes (-1,81 Prozent auf 44,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.735.679 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,677 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net