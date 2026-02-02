Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Verlustzone

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 notierte zum Handelsende im Minus.

Zum Handelsende gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,84 Prozent auf 6.917,81 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,197 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,146 Prozent fester bei 6.986,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.976,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.993,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.862,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.858,47 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 6.851,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, stand der S&P 500 bei 5.994,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,865 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.789,05 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit DaVita (+ 21,17 Prozent auf 134,73 USD), Teradyne (+ 13,41 Prozent auf 282,98 USD), AES (+ 9,23 Prozent auf 16,09 USD), Ball (+ 8,96 Prozent auf 61,77 USD) und Western Digital (+ 7,40 Prozent auf 290,24 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Gartner (-20,87 Prozent auf 160,16 USD), PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-15,45 Prozent auf 51,73 USD), Expedia (-15,26 Prozent auf 234,46 USD) und Equifax (-12,11 Prozent auf 175,05 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 51.764.122 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,931 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

