NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsschluss mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,55 Prozent auf 25.338,62 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,281 Prozent auf 25.811,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25.738,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25.112,46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.840,04 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der NASDAQ 100 25.206,17 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.972,94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21.297,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,525 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.165,08 Punkten. Bei 24.954,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 6,85 Prozent auf 157,88 USD), PepsiCo (+ 4,93 Prozent auf 162,85 USD), Fastenal (+ 3,44 Prozent auf 46,34 USD), Cisco (+ 3,06 Prozent auf 83,11 USD) und Walmart (+ 2,94 Prozent auf 127,71 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-15,45 Prozent auf 51,73 USD), Intuit (-10,89 Prozent auf 434,09 USD), Cognizant (-10,14 Prozent auf 74,50 USD) und Verisk Analytics A (-10,11 Prozent auf 192,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51.764.122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

