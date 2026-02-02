DAX24.796 ±-0,0%Est506.009 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,08 -1,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.251 -0,8%Euro1,1784 -0,1%Öl66,65 +0,5%Gold4.921 +5,6%
Quartalszahlen im Fokus

Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

03.02.26 14:49 Uhr
Novo Nordisk-Aktie steuert auf Bilanzvorlage zu - Das erwarten die Analysten | finanzen.net

Novo Nordisk öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
49,74 EUR -0,36 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Novo Nordisk wird am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,87 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk noch 6,35 DKK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Novo Nordisk in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 76,85 Milliarden DKK im Vergleich zu 85,68 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,48 DKK, gegenüber 22,67 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 307,31 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 290,40 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
09:26Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
30.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:26Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.01.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
21.01.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
20.01.2026Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

