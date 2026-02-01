DAX24.975 +0,7%Est506.044 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,2%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.271 -0,8%Euro1,1800 +0,1%Öl65,55 -1,2%Gold4.923 +5,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen höher - Nikkei mit Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- BioNTech, Edelmetalle, NVIDIA, Siemens Energy, DroneShield, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen Bayer-Aktie steigt: Krebsmedikament Nubeqa nun auch in China zugelassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Frankreich: Inflation nähert sich weiter der Null-Marke

03.02.26 09:05 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die vergleichsweise schwache Inflation zu Beginn des Jahres weiter gesunken. Im Januar legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatte die Teuerung 0,7 Prozent und im November bei 0,8 Prozent betragen. Im Monatsvergleich fielen die französischen Verbraucherpreise im Januar um 0,4 Prozent.

Wer­bung

Analysten wurden von der Stärke des Rückgangs überrascht. Sie waren im Schnitt von einer Jahresrate von 0,6 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich hatten sie für Januar nur einen Preisdämpfer um 0,2 Prozent erwartet.

In der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft ist die Teuerung ungewöhnlich schwach. Erneut wurde die Inflation durch einen deutlichen Rückgang der Energiepreise im Jahresvergleich gebremst.

In Deutschland lag die Inflationsrate nach HVPI-Standard im Januar deutlich höher, bei 2,1 Prozent. Die Preisdaten für die Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten erwarten einen Rückgang der Rate im Januar auf 1,7 Prozent, von 1,9 Prozent im Dezember. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an./jkr/mis