Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prognosen der Experten

Bei Novartis stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Novartis präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Wer­bung Wer­bung

11 Analysten schätzen, dass Novartis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,72 Milliarden USD für Novartis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,54 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,21 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 55,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,31 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.net