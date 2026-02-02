DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.022 -1,1%Euro1,1813 +0,2%Öl66,00 -0,5%Gold4.856 +4,2%
Prognosen der Experten

Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.02.26 07:11 Uhr
Bei Novartis stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Novartis präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen, dass Novartis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,72 Milliarden USD für Novartis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,54 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,21 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 55,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,31 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2026Novartis NeutralUBS AG
16.01.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
15.01.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
08.01.2026Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Novartis BuyDeutsche Bank AG
05.01.2026Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.12.2025Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Novartis OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Novartis NeutralUBS AG
15.01.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
08.01.2026Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026Novartis Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Novartis NeutralUBS AG
21.01.2026Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2025Novartis UnderweightBarclays Capital
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

