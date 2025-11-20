DAX 23.103 -0,8%ESt50 5.506 -1,1%MSCI World 4.209 -0,2%Top 10 Crypto 11,10 -8,5%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 71.192 -5,3%Euro 1,1508 -0,2%Öl 62,34 -1,4%Gold 4.042 -0,9%
Novartis Aktie

109,15 EUR +0,25 EUR +0,23 %
STU
101,34 CHF +0,92 CHF +0,92 %
SWX
Marktkap. 209,04 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

11:51 Uhr
Novartis Neutral
Novartis AG
109,15 EUR 0,25 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Der "Meet Management Day" habe die therapeutischen Kernbereiche der Schweizer und ihre mittelfristig wichtigsten Wirkstoffkandidaten hervorragend beleuchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe viel Zuversicht ausgestrahlt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
101,12 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
101,34 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:51 Novartis Neutral UBS AG
11:46 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:41 Novartis Underweight Barclays Capital
08:16 Novartis Outperform Bernstein Research
20.11.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Pipeline im Blick Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt Novartis-Aktie dreht jedoch ins Minus: Weiteres Wachstum in Aussicht gestellt
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich fester
dpa-afx ROUNDUP 2: Novartis setzt für künftiges Wachstum auf zahlreiche neue Blockbuster
finanzen.net Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Novartis
finanzen.net Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich fester
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
Benzinga Novartis Projects Faster Growth Through 2030 After Raising Drug Forecasts
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG?
Zacks Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock
Dow Jones Press Release: Novartis Phase III trial for next-generation malaria treatment KLU156 (GanLum) meets primary endpoint, with potential to combat antimalarial r...
Benzinga New Eye Tech Is Booming For Alcon, Stock Soars
Benzinga Alcon, Cisco Systems And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Zacks Alcon (ALC) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Dow Jones Press Release: Novartis opens new radioligand therapy manufacturing facility in California as part of $23B US expansion plan
