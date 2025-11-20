Novartis Aktie
Marktkap. 209,04 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Der "Meet Management Day" habe die therapeutischen Kernbereiche der Schweizer und ihre mittelfristig wichtigsten Wirkstoffkandidaten hervorragend beleuchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe viel Zuversicht ausgestrahlt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
102,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
101,12 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
101,34 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
0,65%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
