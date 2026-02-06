Novartis Aktie
Marktkap. 249,73 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Halten
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
120,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
120,82 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
