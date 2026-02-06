DAX 24.814 +0,4%ESt50 6.011 +0,2%MSCI World 4.545 +0,4%Top 10 Crypto 8,9410 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.064 -2,7%Euro 1,1884 +0,6%Öl 68,26 +0,2%Gold 5.022 +1,3%
Novartis Aktie

132,15 EUR +0,25 EUR +0,19 %
STU
120,82 CHF +0,86 CHF +0,72 %
SWX
Marktkap. 249,73 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

DZ BANK

Novartis Halten

13:31 Uhr
Novartis Halten
Novartis AG
132,15 EUR 0,25 EUR 0,19%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Halten

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
120,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
120,82 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

13:31 Novartis Halten DZ BANK
06.02.26 Novartis Neutral UBS AG
05.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Rentables Novartis-Investment? SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels im Aufwind
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Nachmittag fester
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Freitagmittag Verluste
Dow Jones Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery
MotleyFool Novartis (NVS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Benzinga Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead
Zacks Novartis Beats on Q4 Earnings, Entresto Generics Pressure Sales
Zacks Novartis (NVS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -5-
