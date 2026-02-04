DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Novartis Aktie

129,90 EUR +0,75 EUR +0,58 %
STU
119,00 CHF +0,30 CHF +0,25 %
SWX
Marktkap. 241,65 Mrd. EUR

KGV 18,30
WKN 904278

ISIN CH0012005267

Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:36 Uhr
Novartis AG
129,90 EUR 0,75 EUR 0,58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
117,66 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
119,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
112,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:36 Novartis Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Novartis Neutral UBS AG
04.02.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

dpa-afx Nachahmermedikamente Novartis-Aktie dennoch stärker: Umsatzerosion im Schlussquartal Novartis-Aktie dennoch stärker: Umsatzerosion im Schlussquartal
dpa-afx ROUNDUP 2: Novartis bekommt Nachahmermedikamente zu spüren - Aktie legt zu
finanzen.net Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit Kursplus
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Mittag
finanzen.net Novartis Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Novartis
dpa-afx ROUNDUP: Novartis bekommt Nachahmermedikamente zu spüren - Aktie kaum bewegt
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI schwächelt zum Handelsstart
Benzinga Novartis Faces Biggest Patent Expiry Ever but Sees Growth Ahead
Zacks Novartis Beats on Q4 Earnings, Entresto Generics Pressure Sales
Zacks Novartis (NVS) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -5-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -4-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -3-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high -2-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered high single-digit sales growth, achieved 40% core margin and further advanced the pipeline in 2025
