Novartis Aktie
Marktkap. 241,65 Mrd. EURKGV 18,30
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
117,66 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,04%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
112,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:36
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
