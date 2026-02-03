Linde Aktie
Marktkap. 183,43 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 519 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Outperform
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 519,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 473,33
|Abst. Kursziel*:
9,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 465,58
|Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 523,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
