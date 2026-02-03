DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Linde Aktie

395,40 EUR -5,60 EUR -1,40 %
STU
465,58 USD +1,89 USD +0,41 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 183,43 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW

ISIN IE000S9YS762

Symbol LIN

Bernstein Research

Linde Outperform

12:41 Uhr
Linde Outperform
Linde plc
395,40 EUR -5,60 EUR -1,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 519 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 519,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 473,33		 Abst. Kursziel*:
9,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 465,58		 Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 523,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

12:41 Linde Outperform Bernstein Research
22.01.26 Linde Buy UBS AG
12.12.25 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Linde Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Linde Buy UBS AG
