EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Krypto-Crash bei Bitcoin, Ethereum & Co. beschleunigt sich: Bessent erteilt Rettungsschirm klare Absage
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
102,85 EUR -0,85 EUR -0,82 %
STU
Marktkap. 21,72 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

12:46 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Nach zwei guten Jahren sei 2025 für die Marke Nivea enttäuschend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Es gebe allerdings die Hoffnung, dass der Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline wieder für Schwung sorgt. Es sei die wichtigste Innovation für die Hamburger seit mehr als einer Dekade./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
102,95 €		 Abst. Kursziel*:
8,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
102,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

