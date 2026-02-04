Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,72 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Nach zwei guten Jahren sei 2025 für die Marke Nivea enttäuschend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Es gebe allerdings die Hoffnung, dass der Anti-Aging-Wirkstoff Epicelline wieder für Schwung sorgt. Es sei die wichtigste Innovation für die Hamburger seit mehr als einer Dekade./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
102,95 €
|Abst. Kursziel*:
8,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
102,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,90%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
