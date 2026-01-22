Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,55 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der neu für die Hamburger verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Beiersdorf bleibe der Ausblick für die Consumer-Marge zunächst entscheidend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
98,76 €
|Abst. Kursziel*:
13,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
98,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
