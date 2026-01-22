DAX24.840 -0,1%Est505.941 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,41 ±0,0%Gold4.911 -0,5%
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
LUS-DAX-Kursverlauf

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

23.01.26 09:27 Uhr
LUS-DAX-Handel am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149,55 EUR -3,15 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
45,85 EUR 0,40 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
98,34 EUR -0,84 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,99 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,22 EUR -0,37 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,88 EUR -0,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
37,75 EUR 0,26 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
51,60 EUR 0,36 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
192,74 EUR 0,50 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
84,70 EUR 0,10 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
140,10 EUR 2,40 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,45 EUR -0,30 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,73 EUR -0,34 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.861,5 PKT 54,5 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:24 Uhr 0,20 Prozent auf 24.856,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.894,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.813,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.323,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.208,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 21.476,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.344,00 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 139,85 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 192,64 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 51,64 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 85,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil adidas (-2,00 Prozent auf 149,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 45,71 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 24,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 37,06 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 292.815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 217,516 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
07.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
07.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen