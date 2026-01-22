Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

LUS-DAX-Kursverlauf

LUS-DAX-Handel am Morgen.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:24 Uhr 0,20 Prozent auf 24.856,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.894,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.813,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.323,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.208,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 21.476,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.344,00 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 139,85 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 192,64 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 51,64 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 85,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil adidas (-2,00 Prozent auf 149,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 45,71 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 24,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 37,06 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 292.815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 217,516 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net