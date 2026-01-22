DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels schwächer

Index-Performance

DAX-Handel am Freitag.

Am Freitag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,02 Prozent auf 24.852,36 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,110 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,147 Prozent tiefer bei 24.819,94 Punkten, nach 24.856,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.814,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.855,05 Zähler.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,353 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Stand von 24.340,06 Punkten auf. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 23.10.2025, mit 24.207,79 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, notierte der DAX bei 21.411,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,28 Prozent. 25.507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 24.349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 139,85 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 192,64 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 51,64 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 85,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-2,00 Prozent auf 149,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 45,71 EUR), Zalando (-1,56 Prozent auf 24,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,15 Prozent auf 37,06 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 292.815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,516 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,42 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net