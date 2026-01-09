DAX 25.257 +0,0%ESt50 5.976 -0,4%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,15 -0,2%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.610 -0,7%Euro 1,1681 +0,4%Öl 63,09 +0,1%Gold 4.587 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen freundlich -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- BayWa, Goldrekord, Fraport, QIAGEN, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch - kaum Ausschläge "Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch - kaum Ausschläge
Crinetics Pharma - Zulassungserfolg für Palsonify sollte Ergebnis anschieben! Crinetics Pharma - Zulassungserfolg für Palsonify sollte Ergebnis anschieben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
212,45 EUR -0,20 EUR -0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 241,78 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

08:56 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
212,45 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
214,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
212,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:56 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für SAP auf 270 Euro - 'Buy'
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Börse Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
finanzen.net Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags
VentureBeat How KPMG is redefining the future of SAP consulting on a global scale
EQS Group EQS-AFR: SAP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Benzinga How Is The Market Feeling About SAP SE?
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: César Martin, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen