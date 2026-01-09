SAP Aktie
Marktkap. 241,78 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zeichen stünden 2026 bei den Walldorfern auf Beschleunigung, schrieb Michael Briest am Samstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Bewertung der Cloud-Branche an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2026 / 03:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
214,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
212,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,09%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|08:56
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
