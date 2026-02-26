DAX 25.308 +0,1%ESt50 6.159 +0,0%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6175 +0,2%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.452 -1,3%Euro 1,1800 +0,0%Öl 72,18 +1,8%Gold 5.177 -0,1%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 16 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma stehe am Anfang eines signifikanten Markenrebounds, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. Er vermisse aber noch den Nachweis, dass die Marke wieder wirklich angesagt sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,04 €		 Abst. Kursziel*:
3,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,03%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:16 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
26.02.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net PUMA SE-Investition im Blick MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE verbilligt sich am Freitagvormittag
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net PUMA-Aktie mit Kurssprung: Sportartikelhersteller schreibt geringeren Verlust als erwartet - Keine Dividende
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE steigt am Nachmittag stark
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Puma stellt Aktionäre auf weiteres Verlustjahr ein
Zacks Puma Biotech (PBYI) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
MotleyFool Puma Biotech (PBYI) Earnings Call Transcript
Benzinga Puma Biotechnology Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Puma sinks to record €645mn loss as sales slide
EQS Group EQS-News: PUMA completes reset in 2025; 2026 designated as transition year
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
