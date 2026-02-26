PUMA Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 16 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Puma stehe am Anfang eines signifikanten Markenrebounds, schrieb Adam Cochrane in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Geschäftsberichts. Er vermisse aber noch den Nachweis, dass die Marke wieder wirklich angesagt sei./ag/gl
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,04 €
|Abst. Kursziel*:
3,99%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,03%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
