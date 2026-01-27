PUMA Aktie
Marktkap. 3,15 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an Vorab-Aussagen des Sportwarenherstellers zur Geschäftsentwicklung angepasst, schrieb William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Betrachtung der europäischen Einzelhandelsbranche. Zudem verschob er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Outperform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
21,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
