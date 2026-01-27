DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,62 +1,6%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
PUMA 24,16 EUR +0,55 EUR +2,33 %
STU
Marktkap. 3,15 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Barclays Capital

PUMA SE Equal Weight

08:01 Uhr
PUMA SE Equal Weight
PUMA SE
24,16 EUR 0,55 EUR 2,33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
21,26 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
24,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Carole Madjo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

11:46 PUMA Outperform Bernstein Research
08:01 PUMA Equal Weight Barclays Capital
08:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 PUMA Halten DZ BANK
27.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

StockXperts Puma: Anta-Deal - was heißt das jetzt für die Aktie? Puma: Anta-Deal - was heißt das jetzt für die Aktie?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Puma auf 22 Euro - 'Equal Weight'
finanzen.net PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Puma hat nun chinesischen Großaktionär
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit sattem Kursplus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge
dpa-afx ROUNDUP 2: Chinesische Fila-Mutter Anta will bei Puma groß einsteigen
EQS Group EQS-News: Statement von PUMA CEO Arthur Hoeld zur Ankündigung von ANTA Sports Limited
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Statement by PUMA CEO Arthur Hoeld regarding the announcement by ANTA Sports Products Limited
Financial Times The Chinese company that went from contract shoemaker to betting on Puma
MarketWatch Puma stock climbs as Chinese sports company swoops in for big stake
Business Times China’s Anta Sports buys 29% Puma stake for US$1.8 billion, rules out full takeover
Business Times China’s Anta Sports muscles in with US$1.8 billion move for 29.1% Puma stake
Financial Times China’s Anta Sports agrees to buy €1.5bn stake in Puma from Pinault family
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
