DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
20,17 EUR -1,45 EUR -6,71 %
STU
Marktkap. 3,12 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

12:31 Uhr
PUMA SE Sector Perform
PUMA SE
20,17 EUR -1,45 EUR -6,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Piral Dadhania überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Sportwarenhersteller./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
20,44 €		 Abst. Kursziel*:
-2,15%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,84%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

12:31 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
