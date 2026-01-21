PUMA Aktie
Marktkap. 3,12 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Piral Dadhania überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Sportwarenhersteller./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
