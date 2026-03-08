DAX 23.012 -2,5%ESt50 5.569 -2,6%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9155 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 106,4 +14,0%Gold 5.093 -0,2%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 152,96		 Abst. Kursziel*:
50,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 150,44		 Abst. Kursziel aktuell:
52,88%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 267,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

08:46 Oracle Overweight Barclays Capital
04.03.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
03.02.26 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
05.01.26 Oracle Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

TraderFox Hot-News Zwischen KI-Boom und Schuldenangst! Oracles riskante Milliardenwette auf die Zukunft! Zwischen KI-Boom und Schuldenangst! Oracles riskante Milliardenwette auf die Zukunft!
finanzen.net Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
finanzen.net Aktien geben nach: Oracle und OpenAI stoppen Ausbau von KI-Rechenzentrum in Texas - Springt Meta als Retter ein?
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Oracle und Nasdaq schwächeln nach Bericht zu RZ-Aus mit OpenAI
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Freitagabend mit Aufschlag
finanzen.net Oracle-Aktie fester: Offenbar Job-Kahlschlag zugunsten von KI-Offensive geplant
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle verliert am Nachmittag
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 10 Jahren verdient
FOX Business Oracle expected to slash thousands of jobs as massive AI spending creates financial cash crisis
MotleyFool Could Oracle Be a Millionaire-Maker Stock?
Business Times Oracle and OpenAI end plans to expand flagship data centre
Financial Times Oracle and OpenAI scrap deal to expand flagship Texas data centre
Zacks Oracle Before Q3 Earnings: Should You Buy, Sell or Hold the Stock?
Zacks Gear Up for Oracle (ORCL) Q3 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
Zacks Oracle Corporation (ORCL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Benzinga Oracle Launches AI Tool To Predict Construction Safety Risks
