Oracle Aktie
Marktkap. 381,45 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle vor Zahlen zum dritten Quartal von 310 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow begründete das niedrigere Kursziel am Montag mit einer schlechteren Stimmung in der Branche rund um Künstliche Intelligenz. Fortdauernde Investitionen drückten auf die Profitabilität./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 230,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 152,96
|Abst. Kursziel*:
50,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 150,44
|Abst. Kursziel aktuell:
52,88%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 267,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|08:46
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:46
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|08:46
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)