Ausblick: Oracle gewährt Anlegern Blick in die Bücher

09.03.26 12:01 Uhr
Oracle gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Oracle wird am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

33 Analysten schätzen im Schnitt, dass Oracle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,02 USD je Aktie gewesen.

29 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent auf 16,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,34 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 37 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,96 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 57,40 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
08:46Oracle OverweightBarclays Capital
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
