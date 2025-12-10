DAX 24.107 -0,1%ESt50 5.713 +0,1%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.272 -1,7%Euro 1,1700 +0,1%Öl 61,42 -1,8%Gold 4.216 -0,3%
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Oracle Aktie

170,02 EUR -21,98 EUR -11,45 %
STU
198,80 USD -22,83 USD -10,30 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 539,96 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

JP Morgan Chase & Co.

Oracle Neutral

10:06 Uhr
Oracle Neutral
Oracle Corp.
170,02 EUR -21,98 EUR -11,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Neutral

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 223,01		 Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 198,80		 Abst. Kursziel aktuell:
15,69%
Analyst Name:
Mark R Murphy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

10:06 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Nach Oracle-Zahlen Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung
finanzen.net Oracle-Aktie bricht ein: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz enttäuscht
TraderFox Oracle-Aktie bricht ein: Milliardenschwere KI-Wette jagt Anlegern Angst ein
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach
dpa-afx WDH/Oracle enttäuscht trotz hohen Wachstums im KI-Geschäft - Aktie unter Druck
dpa-afx Oracle enttäuscht trotz hoher Wachstumraten im KI-Geschäft - Aktie unter Druck
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Abend verlustreich
finanzen.net Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle verliert am Nachmittag
Benzinga Ciena, Oracle And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
Benzinga Oracle, Synopsys, Heartbeam, Planet Labs And Adobe: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
BBC Shares in AI giant Oracle fall after revenue results ramp up bubble fears
Financial Times Oracle shares slide on $15bn increase in data centre spending
Benzinga Oracle Q2 FY2026 Earnings Call Transcript
MotleyFool Oracle ORCL Q2 2026 Earnings Call Transcript
Business Times Oracle posts weak cloud sales, raising fear of delayed payoff
Zacks Oracle (ORCL) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
