Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten

06.12.25 11:55 Uhr
November 2025: So schätzen Analysten die NYSE-Aktie Oracle ein | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
185,48 EUR 1,38 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 338,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 201,95 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.400,00 USD98,0717.11.2025
Jefferies & Company Inc.400,00 USD98,0717.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.10.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
