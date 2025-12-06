Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 338,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 201,95 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|98,07
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|400,00 USD
|98,07
|17.11.2025
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
