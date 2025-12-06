DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,7%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
DAX setzt sich leicht nach oben ab - 24.000er-Marke wieder umkämpft DAX setzt sich leicht nach oben ab - 24.000er-Marke wieder umkämpft
Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25 Top-5-Kursziele der Analysten am 08.12.25
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
189,78 EUR +3,70 EUR +1,99 %
STU
221,00 USD +6,63 USD +3,09 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 531,88 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

Barclays Capital

Oracle Overweight

11:51 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
189,78 EUR 3,70 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 217,58		 Abst. Kursziel*:
51,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 221,00		 Abst. Kursziel aktuell:
49,32%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 313,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

11:51 Oracle Overweight Barclays Capital
09:41 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.25 Oracle Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle zeigt sich am Freitagabend gestärkt
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Freitagnachmittag höher
finanzen.net Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus
BNP Paribas Oracle, Broadcom, Marvell, Boeing, Tesla - Calling USA
TraderFox Wells Fargo sieht Oracle als potenziellen Leader im „Super-Zyklus“ der KI mit 40 % Aufwärtspotenzial.
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
MotleyFool Does Warren Buffett Know Something Wall Street Doesn't? 3 Massive Warnings From the Oracle of Omaha
Zacks Oracle (ORCL) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Zacks Countdown to Oracle (ORCL) Q2 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
MarketWatch Oracle stock sentiment ‘has quickly deteriorated.’ Can earnings brighten the mood?
Benzinga Salesforce And Oracle Rival SAP Logs Growth Amid EU AI Cloud Launch And Higher Q3 Cloud Revenue
Zacks Oracle Corporation (ORCL) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Benzinga Netflix, Oracle, Teradyne And More On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
MotleyFool Why Oracle Stock Tumbled 23% in November
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen