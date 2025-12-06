Oracle Aktie
Marktkap. 531,88 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 217,58
|Abst. Kursziel*:
51,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 221,00
|Abst. Kursziel aktuell:
49,32%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 313,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
