Korrekturtrend geknackt: DAX rutscht ins Minus -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT im Fokus
Top News
Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich Kommt die Anthropic-Aktie? ChatGPT-Konkurrent liebäugelt mit Börsengang - Mega-IPO möglich
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Oracle Aktie

Oracle Aktien-Sparplan
159,88 EUR -9,84 EUR -5,80 %
STU
187,20 USD -11,67 USD -5,87 %
BTT
Marktkap. 541,44 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

DZ BANK

Oracle Kaufen

17:01 Uhr
Oracle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 360 auf 305 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Softwarekonzern agiere offensiv in einem äußerst chancenreichen, aber definitiv nicht risikofreien Markt für KI-Infrastruktur, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was die Bewertung der Aktie betrifft, seien die Risiken aber übermäßig eingepreist, während die längerfristigen Chancen zu wenig Beachtung fänden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Kaufen

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 192,22		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 187,20		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

