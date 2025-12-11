DZ BANK

Oracle Kaufen

17:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 360 auf 305 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Softwarekonzern agiere offensiv in einem äußerst chancenreichen, aber definitiv nicht risikofreien Markt für KI-Infrastruktur, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was die Bewertung der Aktie betrifft, seien die Risiken aber übermäßig eingepreist, während die längerfristigen Chancen zu wenig Beachtung fänden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

