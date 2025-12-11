Oracle Aktie
Marktkap. 541,44 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 360 auf 305 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der US-Softwarekonzern agiere offensiv in einem äußerst chancenreichen, aber definitiv nicht risikofreien Markt für KI-Infrastruktur, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Was die Bewertung der Aktie betrifft, seien die Risiken aber übermäßig eingepreist, während die längerfristigen Chancen zu wenig Beachtung fänden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 192,22
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 187,20
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 326,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|17:01
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
