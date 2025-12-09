Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Oracle in Aussicht.
Werte in diesem Artikel
Oracle gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 34 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.
31 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,19 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 40 Analysten durchschnittlich auf 67,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 57,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Analysen zu Oracle Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.12.2025
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
