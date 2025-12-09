DAX24.136 +0,4%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,0%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.454 -0,5%Euro1,1640 ±0,0%Öl62,69 +0,3%Gold4.204 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
BMW-Aktie rutscht ab: Autobauer wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse BMW-Aktie rutscht ab: Autobauer wechselt Chef aus - Nedeljkovic folgt auf Zipse
Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Bilanz steht ins Haus

Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

09.12.25 12:01 Uhr
NYSE-Wert Oracle-Aktie vor Bilanzvorlage im Visier der Analysten: Was erwartet wird | finanzen.net

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für Oracle in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
189,68 EUR 0,52 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Oracle gibt am 10.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Wer­bung

Die Schätzungen von 34 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Oracle ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

31 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,19 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 15,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 39 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,84 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 40 Analysten durchschnittlich auf 67,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 57,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
08.12.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Oracle BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Oracle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen