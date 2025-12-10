Oracle Aktie
Marktkap. 539,96 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 330 auf 310 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber nicht ausreichen, um die Marktstimmung kurzfristig zu ändern. So habe der Konzern zwar wesentliche Bedenken adressiert, doch gebe es nun neue Variablen, die zunächst neue Herausforderungen bringen könnten. Das gelte etwa neue Finanzierungs- und Entwicklungsoptionen in der Zusammenarbeit mit Kunden, die für mehr Flexibilität oder weniger Schuldenaufnahme sorgten. Allerdings seien die genauen Auswirkungen unklar./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 223,01
|Abst. Kursziel*:
47,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 197,16
|Abst. Kursziel aktuell:
67,38%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 326,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|12:36
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|10:06
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets