DAX 24.135 +0,0%ESt50 5.728 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.120 -1,9%Euro 1,1716 +0,2%Öl 61,39 -1,8%Gold 4.212 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
VW: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden - Aktie leichter VW: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden - Aktie leichter
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Oracle Aktie

Kaufen
Verkaufen
Oracle Aktien-Sparplan
169,22 EUR -22,78 EUR -11,86 %
STU
197,16 USD -24,47 USD -11,04 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 539,96 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 871460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US68389X1054

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ORCL

Barclays Capital

Oracle Overweight

12:36 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
169,22 EUR -22,78 EUR -11,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 330 auf 310 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber nicht ausreichen, um die Marktstimmung kurzfristig zu ändern. So habe der Konzern zwar wesentliche Bedenken adressiert, doch gebe es nun neue Variablen, die zunächst neue Herausforderungen bringen könnten. Das gelte etwa neue Finanzierungs- und Entwicklungsoptionen in der Zusammenarbeit mit Kunden, die für mehr Flexibilität oder weniger Schuldenaufnahme sorgten. Allerdings seien die genauen Auswirkungen unklar./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 223,01		 Abst. Kursziel*:
47,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 197,16		 Abst. Kursziel aktuell:
67,38%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

12:36 Oracle Overweight Barclays Capital
10:06 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Oracle Corp.

finanzen.net Nach Oracle-Zahlen Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung Reihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung
finanzen.net Oracle-Aktie bricht ein: Gewinn übertrifft Erwartungen - Umsatz enttäuscht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Oracle auf 230 Dollar - 'Neutral'
TraderFox Oracle-Aktie bricht ein: Milliardenschwere KI-Wette jagt Anlegern Angst ein
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Oracle brechen ein - KI-Bedenken zurück - SAP schwach
dpa-afx WDH/Oracle enttäuscht trotz hohen Wachstums im KI-Geschäft - Aktie unter Druck
dpa-afx Oracle enttäuscht trotz hoher Wachstumraten im KI-Geschäft - Aktie unter Druck
finanzen.net Oracle Aktie News: Oracle am Abend verlustreich
finanzen.net Ausblick: Oracle stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Financial Times US stock futures slip after Oracle results disappoint
Financial Times US stock futures slip after Oracle results disappoint
Benzinga Ciena, Oracle And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday
Benzinga Oracle, Synopsys, Heartbeam, Planet Labs And Adobe: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
BBC Shares in AI giant Oracle fall after revenue results ramp up bubble fears
Financial Times Oracle shares slide on $15bn increase in data centre spending
Benzinga Oracle Q2 FY2026 Earnings Call Transcript
MotleyFool Oracle ORCL Q2 2026 Earnings Call Transcript
RSS Feed
Oracle Corp. zu myNews hinzufügen