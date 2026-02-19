DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.641 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,75 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung
Index-Bewegung

Aufschläge in New York: S&P 500 steigt letztendlich

20.02.26 22:33 Uhr
Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
80,11 EUR -12,91 EUR -13,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
1.212,00 EUR 44,00 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Corning Inc.
118,10 EUR 5,18 EUR 4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
100,96 EUR -2,24 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
558,60 EUR -12,20 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
161,04 EUR 1,40 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
126,22 EUR -6,48 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Organon & Company
6,86 EUR 0,49 EUR 7,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paycom Software Inc
97,76 EUR -4,24 EUR -4,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robert Half
22,60 EUR 0,80 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
6,81 EUR 0,40 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7,56 EUR -0,54 EUR -6,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.909,5 PKT 47,6 PKT 0,69%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,69 Prozent stärker bei 6.909,51 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54,863 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,310 Prozent tiefer bei 6.840,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.861,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.915,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.836,33 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1,31 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 6.796,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.538,76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.117,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,744 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.002,28 Punkte. Bei 6.775,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Organon Company (+ 7,71 Prozent auf 8,10 USD), Corning (+ 7,32 Prozent auf 139,51 USD), Comfort Systems USA (+ 6,46 Prozent auf 1.462,23 USD), Under Armour (+ 5,58 Prozent auf 8,14 USD) und Under Armour (+ 5,21 Prozent auf 7,88 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Akamai (-14,07 Prozent auf 94,17 USD), Oracle (-5,40 Prozent auf 148,08 USD), Paycom Software (-4,98 Prozent auf 114,71 USD), Datadog A (-4,10 Prozent auf 115,66 USD) und Robert Half (-3,63 Prozent auf 25,77 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47.551.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,885 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
