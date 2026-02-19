Aufschläge in New York: S&P 500 steigt letztendlich

Index-Bewegung

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,69 Prozent stärker bei 6.909,51 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 54,863 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,310 Prozent tiefer bei 6.840,59 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.861,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.915,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.836,33 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1,31 Prozent zu. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 6.796,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.538,76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.117,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,744 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.002,28 Punkte. Bei 6.775,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Organon Company (+ 7,71 Prozent auf 8,10 USD), Corning (+ 7,32 Prozent auf 139,51 USD), Comfort Systems USA (+ 6,46 Prozent auf 1.462,23 USD), Under Armour (+ 5,58 Prozent auf 8,14 USD) und Under Armour (+ 5,21 Prozent auf 7,88 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Akamai (-14,07 Prozent auf 94,17 USD), Oracle (-5,40 Prozent auf 148,08 USD), Paycom Software (-4,98 Prozent auf 114,71 USD), Datadog A (-4,10 Prozent auf 115,66 USD) und Robert Half (-3,63 Prozent auf 25,77 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47.551.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,885 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,82 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

