flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Überschuss des Onlinebrokers habe 2025 am oberen Rand der Zielspanne gelegen und ihre Prognose fast erreicht, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,06 €
|Abst. Kursziel*:
43,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,52%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:51
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.