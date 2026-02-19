DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
flatexDEGIRO Aktie

30,82 EUR +0,74 EUR +2,46 %
STU
Marktkap. 3,55 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Deutsche Bank AG

flatexDEGIRO Buy

13:51 Uhr
flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Überschuss des Onlinebrokers habe 2025 am oberen Rand der Zielspanne gelegen und ihre Prognose fast erreicht, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,06 €		 Abst. Kursziel*:
43,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,52%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

13:51 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:06 flatexDEGIRO Buy UBS AG
12.02.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11.02.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.02.26
finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zurück
dpa-afx ROUNDUP: Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen - Markt von Prognose enttäuscht
dpa-afx KORREKTUR: Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO adopts new capital allocation policy – increase in annual dividend by a factor of seven planned; 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Management and Supervisory Board adopt new capital allocation policy; dividend increase to 20% of Net Income targeted; FY 2025 guidance slightly exceeded
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: BaFin reduces SREP capital requirements (P2R) for flatexDEGIRO Group by 25 basis points to 2.50%
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
