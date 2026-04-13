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Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

12:16 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Mit Blick auf die monatlichen Handelsstatistiken habe er seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent erhöht, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf höhere Erwartungen für den Zinsüberschuss und eine stärkere Handelsaktivität im ersten Quartal 2026 zurückzuführen, werde jedoch von der Annahme eines langsameren Kundenwachstums des Online-Brokers teilweise ausgeglichen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,60 €		 Abst. Kursziel*:
24,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,24%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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