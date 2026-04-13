flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Mit Blick auf die monatlichen Handelsstatistiken habe er seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 3 Prozent erhöht, schrieb Amit Jagadeesh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei hauptsächlich auf höhere Erwartungen für den Zinsüberschuss und eine stärkere Handelsaktivität im ersten Quartal 2026 zurückzuführen, werde jedoch von der Annahme eines langsameren Kundenwachstums des Online-Brokers teilweise ausgeglichen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,60 €
|Abst. Kursziel*:
24,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,24%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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