flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,32 Mrd. EURKGV 24,57 Div. Rendite 0,82%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,06 €
|Abst. Kursziel*:
38,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,91%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|10:21
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
