Continental Aktie
Marktkap. 13,72 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich ContiTech sollte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werde sein Bewertungsmodell für die Aktien des Reifenherstellers aber erst nach Abschluss der Transaktion grundlegend anpassen. Eine mögliche Sonderdividende beziehungsweise einen Aktienrückkauf aus dem Verkaufserlös habe er dementsprechend in seinen Annahmen noch nicht berücksichtigt./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Kaufen
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
68,38 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
68,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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