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Symbol CTTAF

DZ BANK

Continental Kaufen

18:21 Uhr
Continental Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 65 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkaufsprozess für den Geschäftsbereich ContiTech sollte in den kommenden Monaten abgeschlossen werden, schrieb Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er werde sein Bewertungsmodell für die Aktien des Reifenherstellers aber erst nach Abschluss der Transaktion grundlegend anpassen. Eine mögliche Sonderdividende beziehungsweise einen Aktienrückkauf aus dem Verkaufserlös habe er dementsprechend in seinen Annahmen noch nicht berücksichtigt./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Kaufen

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
68,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
68,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.06.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Continental Buy UBS AG
08.05.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Continental Overweight Barclays Capital
07.05.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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