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Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

10:41 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
75,04 EUR 2,54 EUR 3,50%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate könnten als positiver Kurstreiber fungieren, da sie eine starke operative Leistung im Reifengeschäft belegen dürften, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Mittelpunkt stehe aber weiterhin der Verkauf von ContiTech, für den eine Ankündigung zur Jahresmitte erwartet werde. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,52 €		 Abst. Kursziel*:
0,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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