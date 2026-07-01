Continental Aktie
Marktkap. 14,43 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate könnten als positiver Kurstreiber fungieren, da sie eine starke operative Leistung im Reifengeschäft belegen dürften, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Mittelpunkt stehe aber weiterhin der Verkauf von ContiTech, für den eine Ankündigung zur Jahresmitte erwartet werde. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,52 €
|Abst. Kursziel*:
0,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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