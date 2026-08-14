freenet Aktie
Marktkap. 2,78 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
AI Analyse
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff lobte am Montag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen die Entwicklung von waipu.tv. Belastet habe aber eine Vereinbarung mit einem Netzbetreiber./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,46 €
|Abst. Kursziel*:
29,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,26%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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