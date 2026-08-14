Deutsche Bank AG

freenet Buy

09:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff lobte am Montag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen die Entwicklung von waipu.tv. Belastet habe aber eine Vereinbarung mit einem Netzbetreiber./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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