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AI Analyse

Deutsche Bank AG

freenet Buy

09:26 Uhr
freenet Buy
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freenet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff lobte am Montag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen die Entwicklung von waipu.tv. Belastet habe aber eine Vereinbarung mit einem Netzbetreiber./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,46 €		 Abst. Kursziel*:
29,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,26%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

09:26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 freenet Neutral UBS AG
01.07.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
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