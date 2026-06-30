freenet Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,38 €
|Abst. Kursziel*:
47,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|10:16
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|10:16
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|10:16
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital