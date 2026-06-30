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Symbol FRTAF

Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:16 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
47,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:16 freenet Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 freenet Neutral UBS AG
23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 freenet Sell UBS AG
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