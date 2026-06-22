freenet Aktie
Marktkap. 2,93 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Equal Weight
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
24,46 €
|Abst. Kursziel*:
16,52%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
24,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
|
Analyst Name:
Maurice Patrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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