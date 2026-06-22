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Barclays Capital

freenet Equal Weight

08:46 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
24,36 EUR -0,08 EUR -0,33%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
24,46 €		 Abst. Kursziel*:
16,52%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
24,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:46 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 freenet Sell UBS AG
18.05.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 freenet Kaufen DZ BANK
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