Barclays Capital

freenet Equal Weight

13:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mathieu Robilliard passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngsten Markttrends an. Daraus resultierten leicht sinkende Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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