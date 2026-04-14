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Barclays Capital

freenet Equal Weight

13:21 Uhr
freenet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mathieu Robilliard passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngsten Markttrends an. Daraus resultierten leicht sinkende Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Equal Weight

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
27,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
27,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

13:21 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
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