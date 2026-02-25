freenet Aktie
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek
freenet AG
Deutsche Bank AG
34,80 €
Buy
27,20 €
27,94%
Buy
27,46 €
26,73%
Lars Vom-Cleff
32,83 €
