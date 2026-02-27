DAX23.591 -0,9%Est505.716 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -4,5%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.463 -1,0%Euro1,1559 -0,4%Öl89,45 +6,1%Gold5.077 -0,1%
'Sell'

freenet-Aktie sinkt: UBS senkt Ziel

06.03.26 13:49 Uhr
freenet-Aktie unter Druck: UBS reduziert Kursziel

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
27,38 EUR -0,36 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage.

Im XETRA-Handel zeigt sich die freenet-Aktie zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 27,34 Euro.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: freenet

