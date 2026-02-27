'Sell'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.

Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage.

Im XETRA-Handel zeigt sich die freenet-Aktie zeitweise 1,16 Prozent tiefer bei 27,34 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

