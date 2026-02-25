DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -2,0%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1816 +0,0%Öl 71,06 +0,1%Gold 5.188 +0,4%
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
KI-Sorgen bleiben: DAX dürfte nach NVIDIA-Zahlen mit leichten Verlusten starten
freenet Aktie

28,84 EUR -0,86 EUR -2,90 %
STU
Marktkap. 3,65 Mrd. EUR

KGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol FRTAF

Goldman Sachs Group Inc.

freenet Sell

08:11 Uhr
freenet Sell
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
28,84 EUR -0,86 EUR -2,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit einem deutlich sinkenden Konsens. Im Anlegerfokus stünden wohl unter anderem mögliche weitere Risiken aus Netzbetreibervereinbarungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Sell

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
30,60 €		 Abst. Kursziel*:
-15,03%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
28,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,85%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

19.02.26 freenet Sell UBS AG
12.02.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

Dow Jones Auszahlung steigt freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht freenet-Aktie knickt ein: Dividende trotz verfehlter Jahresziele erhöht
dpa-afx Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt
EQS Group EQS-News: freenet erhöht Dividende auf 2,07 EUR und erzielt Rekordwerte beim Wachstum der Postpaid-Kunden sowie im IPTV-EBITDA
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende freundlich
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne
finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Mittag stabil
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels stärker
EQS Group EQS-News: freenet increases dividend to EUR 2.07 and achieves record growth in postpaid customers and IPTV EBITDA
EQS Group EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
