Goldman Sachs Group Inc.

freenet Sell

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit einem deutlich sinkenden Konsens. Im Anlegerfokus stünden wohl unter anderem mögliche weitere Risiken aus Netzbetreibervereinbarungen./ag/ajx

