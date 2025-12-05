DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.721 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,31 +2,2%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.511 +1,3%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,87 +0,0%Gold 4.212 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Freenet von 39,40 auf 37,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anpassung der Strategie unter dem neuen Konzernchef, etwa mit Blick auf das Geschäftsportfolio, mache Sinn, schrieb Ulrich Rathe am Freitagabend. Gleichzeit wolle die neue Führung an der Kapitalverwendung festhalten. Alles in allem sieht der Analyst eine Gelegenheit./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

freenet Outperform

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,60 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,02 €		 Abst. Kursziel*:
34,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
27,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

