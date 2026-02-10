DAX24.957 -0,1%Est506.041 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.194 -2,9%Euro1,1912 +0,1%Öl69,91 +1,2%Gold5.113 +1,8%
Zahlenausblick

Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

11.02.26 12:43 Uhr
NASDAQ-Wert Coinbase-Aktie vor Zahlen im Blick: Das erwarten Experten von dem Krypto-Unternehmen | finanzen.net

Coinbase legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Coinbase wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,02 USD aus. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von 4,68 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 26 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden USD - ein Minus von 20,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 2,27 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD, gegenüber 9,48 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 7,20 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,56 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

