Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

S&P 500-Performance im Blick

Der Handel in New York verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 6.881,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,931 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,10 Prozent leichter bei 6.803,25 Punkten in den Montagshandel, nach 6.878,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.901,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.796,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.976,44 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 6.829,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.954,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,338 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.775,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Northrop Grumman (+ 6,02 Prozent auf 768,02 USD), Marathon Petroleum (+ 5,86 Prozent auf 209,82 USD), Palantir (+ 5,82 Prozent auf 145,17 USD), Coinbase (+ 5,34 Prozent auf 185,24 USD) und Viatris (+ 5,16 Prozent auf 15,70 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil AES (-17,77 Prozent auf 14,21 USD), Norwegian Cruise Line (-10,53 Prozent auf 22,18 USD), Estée Lauder Companies (-8,48 Prozent auf 100,19 USD), Elevance Health (-8,10 Prozent auf 294,07 USD) und TE Connectivity (-7,89 Prozent auf 211,98 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 55.636.451 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,678 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

