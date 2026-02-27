DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.395 +6,3%Euro1,1691 -0,7%Öl78,08 +7,7%Gold5.328 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fällt deutlich unter 25.000 -- US-Börsen uneins -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa und TUI im Sinkflug -- Almonty, Palantir, Trump Media, Öl, Goldpreis im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600 AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600
Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500-Performance im Blick

Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen

02.03.26 22:32 Uhr
Gute Stimmung in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der Handel in New York verlief letztendlich in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AES Corp.
12,20 EUR -1,40 EUR -10,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
157,84 EUR 11,44 EUR 7,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elevance Health Inc Registered Shs
259,10 EUR -13,70 EUR -5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
87,00 EUR -5,20 EUR -5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 25,00%
Charts|News|Analysen
Johnson Controls International PLC
124,32 EUR 2,68 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marathon Petroleum Corporation
172,90 EUR 2,88 EUR 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northrop Grumman Corp.
652,00 EUR 38,80 EUR 6,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Norwegian Cruise Line Ltd
18,78 EUR -2,04 EUR -9,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,02 EUR 6,50 EUR 4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
123,96 EUR 9,64 EUR 8,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TE Connectivity Ltd.
195,00 EUR -3,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Viatris Inc Registered Shs
12,84 EUR 0,01 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,21 EUR 0,15 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.881,6 PKT 2,7 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 6.881,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,931 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,10 Prozent leichter bei 6.803,25 Punkten in den Montagshandel, nach 6.878,88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.901,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.796,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.976,44 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 6.829,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.954,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,338 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.775,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Northrop Grumman (+ 6,02 Prozent auf 768,02 USD), Marathon Petroleum (+ 5,86 Prozent auf 209,82 USD), Palantir (+ 5,82 Prozent auf 145,17 USD), Coinbase (+ 5,34 Prozent auf 185,24 USD) und Viatris (+ 5,16 Prozent auf 15,70 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil AES (-17,77 Prozent auf 14,21 USD), Norwegian Cruise Line (-10,53 Prozent auf 22,18 USD), Estée Lauder Companies (-8,48 Prozent auf 100,19 USD), Elevance Health (-8,10 Prozent auf 294,07 USD) und TE Connectivity (-7,89 Prozent auf 211,98 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 55.636.451 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,678 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AES und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung