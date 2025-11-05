freenet Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien durchwachsen, schrieb Polo Tang am Mittwochabend. Es gebe allerdings Hinweise auf einen Turnaround./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet Neutral
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,26%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu freenet AG
|12:51
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:56
|freenet Buy
|Warburg Research
|08:01
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
