UBS AG

freenet Neutral

12:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 29,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien durchwachsen, schrieb Polo Tang am Mittwochabend. Es gebe allerdings Hinweise auf einen Turnaround./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet