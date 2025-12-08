DAX 24.843 -0,1%ESt50 6.013 -0,4%MSCI World 4.533 -0,8%Top 10 Crypto 8,4265 -1,4%Nas 22.697 -1,6%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,03 -2,3%Gold 4.946 -2,7%
RBC Capital Markets

Unilever Underperform

16:46 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
48,07 EUR -2,63 EUR -5,19%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach den vorgelegten Zahlen und den Zielen des Lebensmittelherstellers für 2026 von 4000 auf 4200 Pence angehoben. Die Einstufung wurde dennoch auf "Underperform" belassen. Er gehe alles in allem weiterhin davon aus, dass das organische Umsatzwachstum unterhalb der von Unilever prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent liegen werde, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein kontinuierliches Mengenwachstum von 2 Prozent sei eine hohe Hürde; daher seine Vorsicht./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

