Unilever Aktie
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach den vorgelegten Zahlen und den Zielen des Lebensmittelherstellers für 2026 von 4000 auf 4200 Pence angehoben. Die Einstufung wurde dennoch auf "Underperform" belassen. Er gehe alles in allem weiterhin davon aus, dass das organische Umsatzwachstum unterhalb der von Unilever prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent liegen werde, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein kontinuierliches Mengenwachstum von 2 Prozent sei eine hohe Hürde; daher seine Vorsicht./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
42,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
51,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,48 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
