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Marktkap. 2,07 Mrd. EUR

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Symbol CZMWF

Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

11:36 Uhr
Carl Zeiss Meditec Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
23,80 EUR 0,14 EUR 0,59%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
23,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,05%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
23,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:36 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
08:01 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
11.03.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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