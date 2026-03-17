Barclays Capital

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

11:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec