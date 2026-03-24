Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,1 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Halten
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
24,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
24,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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|Carl Zeiss Meditec Halten
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|UBS AG
|15:06
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:06
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)