Daimler Truck Aktie
Marktkap. 31,93 Mrd. EURKGV 14,57
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal und einem Investorentreffen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe bislang nur begrenzten Einfluss auf die Geschäfte des Lkw-Herstellers, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen befinde sich derweil in Gesprächen mit der US-Administration, um günstigere Importkonditionen für seine in Mexiko gefertigten Produkte zu erreichen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,55 €
|Abst. Kursziel*:
17,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,56%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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